Volkswagen рассекретил характеристики большого седана I.D. Vizzion
Автоконцерн Volkswagen рассекретил характеристики большого седана I.D. Vizzion, представленного на автосалоне в Женеве. Массовое производство электромобиля стартует в 2020 году.
В Volkswagen I.D. Vizzion нет привычных кнопок, педалей, руля, передней панели. Система управления в этом автомобилей не нужна, потому что человека на месте водителя сменит автопилот пятого уровня. Автоматическая система, способная учиться и совершенствоваться, дополнена камерами, сенсорами, радарами и каналами для «общения» с другими транспортными средствами. Задача пассажира – задать маршрут.
Искусственный интеллект управляется голосовыми командами, которые распознает технология Microsoft HoloLens. Для запуска голографического изображения понадобятся специальные очки. Из механических систем в салоне остался только регулятор громкости аудиосистемы.
Внешне Volkswagen I.D. Vizzion напоминает Audi A8 со стандартными габаритами – 5163 х 1947 х 1506 мм. Вместимость багажника составляет 565 литров. Модель дополнена фотохромными стеклами и матричными фарами. Под капотом инженеры разместили два агрегата, генерирующих суммарную мощность в 306 «лошадей», и батарею на 111 кВт/час, которой хватает на 655 километров пути. Первую сотню авто берет за 6,3 сек. при скорости в 180 км/час.
В Volkswagen I.D. Vizzion нет привычных кнопок, педалей, руля, передней панели. Система управления в этом автомобилей не нужна, потому что человека на месте водителя сменит автопилот пятого уровня. Автоматическая система, способная учиться и совершенствоваться, дополнена камерами, сенсорами, радарами и каналами для «общения» с другими транспортными средствами. Задача пассажира – задать маршрут.
Искусственный интеллект управляется голосовыми командами, которые распознает технология Microsoft HoloLens. Для запуска голографического изображения понадобятся специальные очки. Из механических систем в салоне остался только регулятор громкости аудиосистемы.
Внешне Volkswagen I.D. Vizzion напоминает Audi A8 со стандартными габаритами – 5163 х 1947 х 1506 мм. Вместимость багажника составляет 565 литров. Модель дополнена фотохромными стеклами и матричными фарами. Под капотом инженеры разместили два агрегата, генерирующих суммарную мощность в 306 «лошадей», и батарею на 111 кВт/час, которой хватает на 655 километров пути. Первую сотню авто берет за 6,3 сек. при скорости в 180 км/час.
Автор: Джанабилова Татьяна П