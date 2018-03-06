Рэпер Мот и Мария Мельникова крестили новорожденного сына
В минувшее воскресенье, 4 марта, рэпер Мот и его жена Мария крестили своего сына. Новоиспеченные родители рассказали об этом подписчикам в Instagram, где также были опубликованы фотографии с мероприятия.
Ребенок в звездной семье родился в середине января нынешнего года. Мальчика называли редким и в то же время красивым именем Соломон.
О том, что рэпер Мот впервые станет отцом, общественность узнала в октябре прошлого года. Артист и его супруга решили сообщить об этом весьма оригинальным способом. В частности, вышел клип Мота «Когда исчезнет слово», в котором снялась его любимая жена Мария, будучи беременной.
Молодые родители начали посещать светские мероприятия сразу после выписки из роддома. Мария Мельникова очень быстро восстанавливается после родов и уже спустя месяц может похвастаться стройной фигурой.
На данный момент не сообщается, кто стал крестными малыша. Подписчики поздравили звездную семью с этим событием.
Ребенок в звездной семье родился в середине января нынешнего года. Мальчика называли редким и в то же время красивым именем Соломон.
О том, что рэпер Мот впервые станет отцом, общественность узнала в октябре прошлого года. Артист и его супруга решили сообщить об этом весьма оригинальным способом. В частности, вышел клип Мота «Когда исчезнет слово», в котором снялась его любимая жена Мария, будучи беременной.
Молодые родители начали посещать светские мероприятия сразу после выписки из роддома. Мария Мельникова очень быстро восстанавливается после родов и уже спустя месяц может похвастаться стройной фигурой.
На данный момент не сообщается, кто стал крестными малыша. Подписчики поздравили звездную семью с этим событием.
Автор: Валерия Орлова