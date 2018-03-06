В театре Моссовета опровергли уход Домогарова из труппы
В театре Моссовета официально опровергли уход из труппы Александра Домогарова. Подчеркивается, что актер не подавал соответствующего заявления.
Пресс-атташе театра Татьяна Горина полностью опровергла сведения относительно ухода актера после 20 лет работы. Саму информацию назвали «мыслями вслух».
«Никаких официальных бумаг Домогаров не подавал. Относительно постановок с его участием, никто не снимал их», — сообщила Горина.
Отметим, что ранее Александр Домогаров рассказал в Facebook о намерении покинуть театр по причине снятия со спектаклей. Впоследствии он данную запись удалил. На сегодня актёр занят в 3-х спектаклях.
Пресс-атташе театра Татьяна Горина полностью опровергла сведения относительно ухода актера после 20 лет работы. Саму информацию назвали «мыслями вслух».
«Никаких официальных бумаг Домогаров не подавал. Относительно постановок с его участием, никто не снимал их», — сообщила Горина.
Отметим, что ранее Александр Домогаров рассказал в Facebook о намерении покинуть театр по причине снятия со спектаклей. Впоследствии он данную запись удалил. На сегодня актёр занят в 3-х спектаклях.
Автор: Валерий Антонов