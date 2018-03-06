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Ингеборга Дапкунайте разводится с третьим мужем-бизнесменом
Ингеборга Дапкунайте, ставшая звездой после работы в фильме «Интердевочка», разводится с третьим мужем, бизнесменом Дмитрием Ямпольским. Даже маленький сын Алекс не смог переубедить 55-летнюю актрису.

Ингеборга Дапкунайте разводится с третьим мужем-бизнесменом


В 2013 году Дапкунайте и Ямпольский узаконили отношения. Бракосочетание проходило тайно в Британии. Своих детей у актрисы не было, а у ее супруга, который оказался младше на десять лет, от первой жены имелось двое ребятишек.

Супруги отказываются комментировать появившуюся информацию, хотя, по данным СМИ, актриса подала заявление о расторжении брака в конце прошлого года. Суд прошение удовлетворил.

Ранее Дапкунайте разрушила семью Поташинской.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:23
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