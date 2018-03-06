Ани Лорак неудачно скопировала легендарный образ Анджелины Джоли
Популярная украинская и российская певица неудачно скопировала знаменитую позу голливудской актрисы Анджелины Джоли. Дело в том, что артистка решила повторить ее образ, собираясь на фестиваль «Жара», который состоялся в Москве в прошедшее воскресенье, 4 марта.
Ани Лорак появилась на красной дорожке мероприятия вместе со своим супругом Муратом. Счастливая пара позировала для фотографов, а снимки уже опубликованы во всех социальных сетях.
Вместо слов похвалы Ани Лорак стали критиковать за то, что она скопировала черное платье с разрезом и позу с ногой, которая являлась фишкой Анджелины Джоли. Последняя появилась в эффектном черном наряде на «Оскаре» в 2012 году.
Многие посчитали, что платье Ани Лорак было сильно скромным. Несмотря на свою красоту и очарование, артистке не удалось превзойти голливудскую звезду.
Тем не менее, на премии «Жара» Лорак получила статуэтку «Певица года». Днем ранее в Олимпийском исполнительница с размахом презентовала своё шоу мирового уровня «Дива».
Ани Лорак появилась на красной дорожке мероприятия вместе со своим супругом Муратом. Счастливая пара позировала для фотографов, а снимки уже опубликованы во всех социальных сетях.
Вместо слов похвалы Ани Лорак стали критиковать за то, что она скопировала черное платье с разрезом и позу с ногой, которая являлась фишкой Анджелины Джоли. Последняя появилась в эффектном черном наряде на «Оскаре» в 2012 году.
Многие посчитали, что платье Ани Лорак было сильно скромным. Несмотря на свою красоту и очарование, артистке не удалось превзойти голливудскую звезду.
Тем не менее, на премии «Жара» Лорак получила статуэтку «Певица года». Днем ранее в Олимпийском исполнительница с размахом презентовала своё шоу мирового уровня «Дива».
Автор: Валерия Орлова