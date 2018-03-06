Седан Lada Vesta получил новые системы комфорта и безопасности
"АвтоВАЗ" не останавливается на достигнутом и постоянно модернизирует свои автомобили. Седан LADA Vesta 2018 года получил расширенный список опций и дополнительного оборудования, включая новые системы безопасности и комфорта, внедренные на LADA Vesta SW и версии Cross, появившихся на рынке осенью 2017 года.
Модель 2018 модельного года от "АвтоВАЗа" с 1,8-литровым силовым агрегатом обзавелась задними дисковыми тормозами. В LADA Vesta появились, начиная с вариации Comfort, ограничитель скорости и круиз-контроль, а также, мультифункциональный руль, 3-уровневый подогрев кресел первого ряда и центральный подлокотник-бокс. Автомобиль в базовой комплектации с дополнительным списком оборудования оценили в 569900 рублей.
В феврале LADA Vesta по продажам побила собственный рекорд, став наиболее популярной моделью. За данный период дилерам LADA удалось реализовать 8456 машин, что превысило показатель минувшего года почти на 66%.
Ранее сообщалось, что стоимость новой Lada Vesta стартует от 640000 рублей.
Модель 2018 модельного года от "АвтоВАЗа" с 1,8-литровым силовым агрегатом обзавелась задними дисковыми тормозами. В LADA Vesta появились, начиная с вариации Comfort, ограничитель скорости и круиз-контроль, а также, мультифункциональный руль, 3-уровневый подогрев кресел первого ряда и центральный подлокотник-бокс. Автомобиль в базовой комплектации с дополнительным списком оборудования оценили в 569900 рублей.
В феврале LADA Vesta по продажам побила собственный рекорд, став наиболее популярной моделью. За данный период дилерам LADA удалось реализовать 8456 машин, что превысило показатель минувшего года почти на 66%.
Ранее сообщалось, что стоимость новой Lada Vesta стартует от 640000 рублей.
Автор: Ева Вит