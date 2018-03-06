Эксперты рассказали о работе iPhone 6S после замены аккумулятора
Эксперты рассказали о работе iPhone 6S до и после замены аккумулятора, влияющего на производительность смартфона. Соответствующий материал размещен на видеохостинге YouTube.
В прошлом году пользователи стали жаловаться, что работоспособность iPhone замедлилась из-за очередного обновления, выпущенного компанией Apple. Эксперт решил посмотреть, как влияет на ситуацию замена батареи и ждал ее целый месяц из-за повышенного спроса.
Тесты показали, что с новым аккумулятором приложения, особенно графические, стали загружаться и работать быстрее. Аналогичное исследование провели специалисты Geekbench, поставившие iPhone 6s до и после замены батареи 2485 и 4412 баллов соответственно.
Ранее сообщалось, что из-за скандала с устаревшими смартфонами купертиновцы могут потерять 10 млрд долларов.
В прошлом году пользователи стали жаловаться, что работоспособность iPhone замедлилась из-за очередного обновления, выпущенного компанией Apple. Эксперт решил посмотреть, как влияет на ситуацию замена батареи и ждал ее целый месяц из-за повышенного спроса.
Тесты показали, что с новым аккумулятором приложения, особенно графические, стали загружаться и работать быстрее. Аналогичное исследование провели специалисты Geekbench, поставившие iPhone 6s до и после замены батареи 2485 и 4412 баллов соответственно.
Ранее сообщалось, что из-за скандала с устаревшими смартфонами купертиновцы могут потерять 10 млрд долларов.
Автор: Джанабилова Татьяна П