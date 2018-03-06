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Вышла iOS 11.3 beta 4 для всех желающих
Компания Apple обнародовала новую версию iOS 11.3 beta 4, появившуюся в общем доступе для всех желающих. По информации от бренда, система в настоящее время работает в тестовом режиме, ввиду чего о каждой проблеме стоит сообщать администрации на официальном сайте поддержки.

Вышла iOS 11.3 beta 4 для всех желающих


Обновление почти ничем не отличается от прошлых версий. Основной его задачей должно стать исправление багов в системе, на которые начали активно жаловаться пользователи. Также представители компании отметили, что решили отключить активированный по умолчанию Wi-Fi, который часто становился причиной быстрой разрядки смартфона. Теперь для того, чтобы включить данную функцию, нужно будет изменять соответствующие настройки.

Обновление займет на накопителе порядка 400 мегабайт. Для того чтобы скачать его, потребуется подключить устройство к адаптеру или иметь минимум половину заряда батареи. Сведения об iOS 11.3 Public beta 4 будут разосланы пользователям всех смартфонов и других гаджетов Apple, которые его поддерживают.

Представители Apple также отметили, обновление доступно в рамках программы бета-тестирования. По его завершению в Сети появится окончательная версия операционной системы.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 09:30
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