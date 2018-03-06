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Эксперты прогнозируют рост авторынка РФ на 11% за 2018 год
В соответствии с результатами этого года, автодилеры в РФ реализуют порядка 1,64 млн новых легковых авто. Продажи могут стимулировать рост стоимости нефти, восстановление экономики страны, выраженное в укреплении рубля, а также инвестиции в промышленную сферу.

Эксперты прогнозируют рост авторынка РФ на 11% за 2018 год


Специалисты PricewaterhouseCoopers уверены, что в 2022-м году на авторынке РФ удастся реализовать 2,22 млн единиц легкового транспорта. Прогноз имеет отношение к стоимости нефти марки Brent. В 2017 году показатель достиг уровня $54,2 за бочку. В следующие 5 лет эксперты ожидают позитивную динамику на авторынке. При этом не малое значение имеют рост финансирования производства, а также появление совершенно новых технологий. Специалисты предполагают, что со временем будут восстановлены покупательская способность граждан.

Инфраструктурные инвестиции в автопром России предполагают выпуск новых моделей не только на имеющихся заводах, но и после сооружения новых. В 2019-м году с конвейера в Подмосковье выпустили легковой транспорт Mercedes-Benz, по итогу всех мероприятий в Калининграде появится площадка BMW, а под Тулой создадут завод марки Haval.

Компании вкладываются в производство автокомпонентов, что даёт производителям возможность нарастить уровень локализации выпуска. Как удалось выяснить, за 2017 год соответствующие площадки показали рост объёмов создания продукции в России.

В соответствии с прогнозами PwC, авторынок России в среднем должен увеличиваться по 8%. Эксперты считают, что на конец 2018-го продажи достигнут 1,64 млн легковых авто, а в 2022-м 2,22 млн единиц авто.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:41
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