Levi's представила лазерную технологию «состаривания» джинсов
Лазерную технологию «состаривания» джинсов представил популярный американский бренд Levi's. В компании заявили об отказе от опасных для здоровья клиентов химикатов в пользу более безопасной методики.
С этой целью будет задействована специальная машина для надевания джинсов. Далее посредством лазерного воздействия и ультракрасного излучения происходит нанесение рисунка на ткань в виде отверстий, пятен и разводов.
На данный момент новая технология пока не внедрена, поэтому пока применяется прежний вариант обработки, опасный влиянием химикатов. Благодаря более современной методике «состаривания», риск выброса в окружающее пространство вредных веществ и время процесса сокращается с 12 минут до 1,5 минуты.
Согласно планам компании, новая лазерная методика будет распространена на всю джинсовую одежду к 2020 году.
С этой целью будет задействована специальная машина для надевания джинсов. Далее посредством лазерного воздействия и ультракрасного излучения происходит нанесение рисунка на ткань в виде отверстий, пятен и разводов.
На данный момент новая технология пока не внедрена, поэтому пока применяется прежний вариант обработки, опасный влиянием химикатов. Благодаря более современной методике «состаривания», риск выброса в окружающее пространство вредных веществ и время процесса сокращается с 12 минут до 1,5 минуты.
Согласно планам компании, новая лазерная методика будет распространена на всю джинсовую одежду к 2020 году.
Автор: Сёмина Виктория