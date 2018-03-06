В Подмосковье мужчина заманил девушку в гараж и изнасиловал
В Железнодорожном (Балашиха, Подмосковье) 38-летний мужчина заманил 23-летнюю девушку в гараж и изнасиловал. Сведения появились в местных СМИ.
Сообщается, жертва изнасилования сразу заявила о произошедшем в полицию. Злоумышленника задержали по горячим следам. Следствие установило, что мужчина находится под административным надзором и ранее отбывал наказание за кражу и убийство. Расследование уголовного дела продолжается. Девушке оказывается психологическая помощь.
Ранее в Москве приезжий изнасиловал студентку.
Сообщается, жертва изнасилования сразу заявила о произошедшем в полицию. Злоумышленника задержали по горячим следам. Следствие установило, что мужчина находится под административным надзором и ранее отбывал наказание за кражу и убийство. Расследование уголовного дела продолжается. Девушке оказывается психологическая помощь.
Ранее в Москве приезжий изнасиловал студентку.
Автор: Джанабилова Татьяна П