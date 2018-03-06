В Норвегии откроется энергосберегающий отель, похожий на НЛО
В Норвегии появится гостиница, которой по своему внешнему виду будет напоминать НЛО. С окон ее номеров можно наблюдать за ледником Свартисен и арктической природой, находящейся вокруг. Об этом сообщается, на официальном сайте проекта.
Отель станет первым в мире, который спроектирован в соответствии с энергосберегающими стандартами Powerhouse. Гостиница будет расположена за Полярным кругом. Строительство объекта проходит у подножия ледника Свартисен в чистых водах Арктического фьорда.
Архитектура вдохновлены местными традициями берегового строительство. Отель будет стоять на деревянных сваях. По словам создателей, он растворяет границу между фьордом и землей.
Панорамный вид и круглая форма отеля позволят гостям почувствовать близость к природе. Планируется, что гостиница начнет работать в 2121 году.
Отель станет первым в мире, который спроектирован в соответствии с энергосберегающими стандартами Powerhouse. Гостиница будет расположена за Полярным кругом. Строительство объекта проходит у подножия ледника Свартисен в чистых водах Арктического фьорда.
Архитектура вдохновлены местными традициями берегового строительство. Отель будет стоять на деревянных сваях. По словам создателей, он растворяет границу между фьордом и землей.
Панорамный вид и круглая форма отеля позволят гостям почувствовать близость к природе. Планируется, что гостиница начнет работать в 2121 году.
Автор: Валерия Орлова