Американец дотанцевался до смерти
Американец из города Сакраменто дотанцевался в местном клубе до смерти. Сведения предоставляет издание CBS 13, ссылаясь на информацию о произошедшей ситуации, полученную от полицейских.
Травма во время танцев стала причиной смерти 21-летнего мужчины. Американец танцевал в клубе и получил повреждения головы. На танцевальной площадке парень упал. Позже он скончался в медицинском учреждении.
Работники полиции занялись расследованием случая на танцполе. Согласно видеозаписи с места происшествия, следует, что в отношении молодого человека не предпринимались насильственные действия.
Травма во время танцев стала причиной смерти 21-летнего мужчины. Американец танцевал в клубе и получил повреждения головы. На танцевальной площадке парень упал. Позже он скончался в медицинском учреждении.
Работники полиции занялись расследованием случая на танцполе. Согласно видеозаписи с места происшествия, следует, что в отношении молодого человека не предпринимались насильственные действия.
Автор: Элана Ал-Лами