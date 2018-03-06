США пригрозили выйти из ядерной сделки по Ирану
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Штаты в ближайшее время планируют отказаться от ядерной сделки по Ирану. По словам чиновника, Тегеран может тайно разрабатывать баллистические ракеты, что противоречит условиям договора.
«Дональд Трамп отказался от введения санкций в отношении Ирана из-за того, что США располагало с ним договором, но в будущем подобные инциденты не останутся без внимания. В настоящее время имеется опасность активизации местных группировок», - рассказал Майк Пенс. По словам чиновника, пока однозначное решение на этот счет обнародовано не было.
В ноябре минувшего года генерал Корпуса стражей революции Хусейн Салами сообщил, что в случае появления угроз со стороны ЕС Иран будет готов увеличить дальность полета баллистических ракет. Данная новость стала причиной появления слухов о разработке боеголовок на территории страны. Представители Ирана сообщили, что в настоящее время дальность полета их баллистических ракет составляет 1,5 километра.
В рамках сделки Тегеран и шесть стран договорились о ядерной программе Ирана летом 2015 года. В документе говорится, что государство должно отказаться от развития отрасли в обмен на полное снятие санкций со стороны стран Запада. Все ограничения были сняты в январе 2016 года, в том числе и на продажу нефти.
«Дональд Трамп отказался от введения санкций в отношении Ирана из-за того, что США располагало с ним договором, но в будущем подобные инциденты не останутся без внимания. В настоящее время имеется опасность активизации местных группировок», - рассказал Майк Пенс. По словам чиновника, пока однозначное решение на этот счет обнародовано не было.
В ноябре минувшего года генерал Корпуса стражей революции Хусейн Салами сообщил, что в случае появления угроз со стороны ЕС Иран будет готов увеличить дальность полета баллистических ракет. Данная новость стала причиной появления слухов о разработке боеголовок на территории страны. Представители Ирана сообщили, что в настоящее время дальность полета их баллистических ракет составляет 1,5 километра.
В рамках сделки Тегеран и шесть стран договорились о ядерной программе Ирана летом 2015 года. В документе говорится, что государство должно отказаться от развития отрасли в обмен на полное снятие санкций со стороны стран Запада. Все ограничения были сняты в январе 2016 года, в том числе и на продажу нефти.
Автор: Махов Артем