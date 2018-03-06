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США пригрозили выйти из ядерной сделки по Ирану
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Штаты в ближайшее время планируют отказаться от ядерной сделки по Ирану. По словам чиновника, Тегеран может тайно разрабатывать баллистические ракеты, что противоречит условиям договора.

США пригрозили выйти из ядерной сделки по Ирану


«Дональд Трамп отказался от введения санкций в отношении Ирана из-за того, что США располагало с ним договором, но в будущем подобные инциденты не останутся без внимания. В настоящее время имеется опасность активизации местных группировок», - рассказал Майк Пенс. По словам чиновника, пока однозначное решение на этот счет обнародовано не было.

В ноябре минувшего года генерал Корпуса стражей революции Хусейн Салами сообщил, что в случае появления угроз со стороны ЕС Иран будет готов увеличить дальность полета баллистических ракет. Данная новость стала причиной появления слухов о разработке боеголовок на территории страны. Представители Ирана сообщили, что в настоящее время дальность полета их баллистических ракет составляет 1,5 километра.

В рамках сделки Тегеран и шесть стран договорились о ядерной программе Ирана летом 2015 года. В документе говорится, что государство должно отказаться от развития отрасли в обмен на полное снятие санкций со стороны стран Запада. Все ограничения были сняты в январе 2016 года, в том числе и на продажу нефти.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 09:45
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