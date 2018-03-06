Имя Ольги Бузовой зарегистрируют как бренд
Продюсерский центр Archer Music Production's, с которым сотрудничает певица и телеведущая Ольга Бузова, намерен зарегистрировать имя знаменитость как бренд. Такая заявка уже подана в Роспатент.
Документ предполагает, что товарный знак регистрируется по следующим классам МКТУ: 9, 38, 41, 44. Это позволяет выпускать под именем Ольги Бузовой одежду, очки, канцтовары, аксессуары, заниматься производство музыки, снимать видеоклипы, шоу-программы, а также лечить людей и животных.
Отмечается, что регистрация собственного имени в качестве бренда является нормальной практикой для любого артиста. Это сделали Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие российские знаменитости. По словам представителя Бузовой, в данном процессе нет ничего необычного. Он отметил, что теледива уже давно выпускает одежду под своим именем.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Ольгу Бузову оставили ни с чем на премии «Жара». Изначально певица была претенденткой на получение статуэтки в двух номинациях, однако по итогам звездного голосования артистке не досталась ни одна.
Документ предполагает, что товарный знак регистрируется по следующим классам МКТУ: 9, 38, 41, 44. Это позволяет выпускать под именем Ольги Бузовой одежду, очки, канцтовары, аксессуары, заниматься производство музыки, снимать видеоклипы, шоу-программы, а также лечить людей и животных.
Отмечается, что регистрация собственного имени в качестве бренда является нормальной практикой для любого артиста. Это сделали Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие российские знаменитости. По словам представителя Бузовой, в данном процессе нет ничего необычного. Он отметил, что теледива уже давно выпускает одежду под своим именем.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Ольгу Бузову оставили ни с чем на премии «Жара». Изначально певица была претенденткой на получение статуэтки в двух номинациях, однако по итогам звездного голосования артистке не досталась ни одна.
Автор: Валерия Орлова