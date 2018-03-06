Жители Украины предложили перенести столицу из Киева
Жители Украины обратились в Верховную раду с очередным предложением о переносе столицы из Киева в любой другой город. Петиция появилась на портале Горсовета.
Автор обращения считает, что перенос столицы позволит прекратить незаконную застройку, уменьшить число мигрантов и транспортную нагрузку. Киев, отказавшись от лишнего статуса, ничего не потеряет, поскольку имеет развитую инфраструктуру и годами выстроенный ритм жизни.
«Предлагаю всех приезжих отправить по месту рождения и ограничить въезд в Киев. При принятии документа коренному населению не придется терпеть чужаков на улицах родного города. Возможно, это повлияет даже на количество пробок», - говорится в петиции.
Стоит отметить, что до 1934 года столицей УССР был Харьков и только потом статус передали Киеву.
Ранее предлагалось сделать столицей Шостк.
Автор обращения считает, что перенос столицы позволит прекратить незаконную застройку, уменьшить число мигрантов и транспортную нагрузку. Киев, отказавшись от лишнего статуса, ничего не потеряет, поскольку имеет развитую инфраструктуру и годами выстроенный ритм жизни.
«Предлагаю всех приезжих отправить по месту рождения и ограничить въезд в Киев. При принятии документа коренному населению не придется терпеть чужаков на улицах родного города. Возможно, это повлияет даже на количество пробок», - говорится в петиции.
Стоит отметить, что до 1934 года столицей УССР был Харьков и только потом статус передали Киеву.
Ранее предлагалось сделать столицей Шостк.
Автор: Джанабилова Татьяна П