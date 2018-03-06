В Сызрани за 2,1 миллиона рублей продают «Волгу» 1968 года
Житель Сызрани опубликовал объявление о продаже «Волги» 1968 года выпуска. По словам хозяина, оценившего раритетный экземпляр в 2,1 млн рублей, автомобиль имеет пробег 55000 км и находится в идеальном состоянии.
В 50-летнюю «Волгу», как указано в объявлении, «можно хоть сейчас садиться и спокойно ехать». Раритетная модель за годы существования сменила всего двух хозяев и сохранила оригинальные комплектующие от производителя.
Житель Сызрани утверждает, что на спидометре отечественного седана ГАЗ-21 значится показатель в 55000 км. В машине установлен 1,8-литровый мотор на 100 л. с., однако данный факт несколько смущает, так как в серийных модификациях «Волги», выпускаемой в 1968 году, двигатели с подобными параметрами не устанавливались. Полувековой автомобиль отечественного производства продавец оценил в 2,1 млн рублей.
Ранее сообщалось о продаже раритетной «Копейки» с 35-летним стажем простоя в гараже за 1,5 миллиона рублей.
В 50-летнюю «Волгу», как указано в объявлении, «можно хоть сейчас садиться и спокойно ехать». Раритетная модель за годы существования сменила всего двух хозяев и сохранила оригинальные комплектующие от производителя.
Житель Сызрани утверждает, что на спидометре отечественного седана ГАЗ-21 значится показатель в 55000 км. В машине установлен 1,8-литровый мотор на 100 л. с., однако данный факт несколько смущает, так как в серийных модификациях «Волги», выпускаемой в 1968 году, двигатели с подобными параметрами не устанавливались. Полувековой автомобиль отечественного производства продавец оценил в 2,1 млн рублей.
Ранее сообщалось о продаже раритетной «Копейки» с 35-летним стажем простоя в гараже за 1,5 миллиона рублей.
Автор: Ева Вит