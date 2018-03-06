"Оскар-2018" официально призван худшим в истории
Церемония наград "Оскар-2018" официально призвана худшей в истории кино. Так, ей удалось заработать максимально низкий рейтинг в этом году. При этом не спасло ситуацию даже то, что событие было юбилейным, уже 90-м.
Сравнительно с предыдущим годом, "Оскар" потерял около 20% зрительской аудитории. Онлайн-трансляцию наблюдали только 26,5 миллиона человек. Церемония состоялась 5 марта в Лос-Анджелесе.
Лучшим кинофильмом кинокритики признали "Форму воды" Гильермо дель Торо., чье действие разворачивается в 1963 году вокруг главной героини – немой уборщицы из научной лаборатории, в которой изучается феномен пойманного человека-амфибии.
Женщина решает помочь мутанту, в которого быстро влюбляется, и он сбегает. Фильм получил сразу несколько статуэток за "Лучшего режиссера", "Лучшую работу художника-постановщика", "Лучший саундтрек".
Сравнительно с предыдущим годом, "Оскар" потерял около 20% зрительской аудитории. Онлайн-трансляцию наблюдали только 26,5 миллиона человек. Церемония состоялась 5 марта в Лос-Анджелесе.
Лучшим кинофильмом кинокритики признали "Форму воды" Гильермо дель Торо., чье действие разворачивается в 1963 году вокруг главной героини – немой уборщицы из научной лаборатории, в которой изучается феномен пойманного человека-амфибии.
Женщина решает помочь мутанту, в которого быстро влюбляется, и он сбегает. Фильм получил сразу несколько статуэток за "Лучшего режиссера", "Лучшую работу художника-постановщика", "Лучший саундтрек".
Автор: Сёмина Виктория