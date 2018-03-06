Более 100 водителей Ангарска выстроили машины в надпись «8 марта»
В Ангарске свыше 100 автомобилистов выстроились в надпись «8 марта», таким образом, они поздравили представительниц слабого пола с наступающим праздником.
Флешмоб был организован в прошедший понедельник, 5 марта. Участниками акции стали 114 транспортных средств. Сообщается, что 66 автомобилей составили цифру, а еще 48 – слово.
Один из местных жителей снимал произошедшее на квадракоптер, который находился на 200-метровой высоте. Первые фотографии уже появились в Сети.
Мероприятие было проведено в пойме реки Китой. В нем приняли участие три автоклуба Ангарска. Чтобы составить надпись, автомобилисты потратили два часа.
Флешмоб был организован в прошедший понедельник, 5 марта. Участниками акции стали 114 транспортных средств. Сообщается, что 66 автомобилей составили цифру, а еще 48 – слово.
Один из местных жителей снимал произошедшее на квадракоптер, который находился на 200-метровой высоте. Первые фотографии уже появились в Сети.
Мероприятие было проведено в пойме реки Китой. В нем приняли участие три автоклуба Ангарска. Чтобы составить надпись, автомобилисты потратили два часа.
Автор: Валерия Орлова