Россия в этом году может нарастить объем экспорта зерновых
Россия в текущем году может оказаться мировым рекордсменом по уровню экспорта пшеницы, отняв это место у США. Суммарно по результатам минувшего года, объем поставок продовольствия и сельхозтоваров на внешний рынок увеличился до $20,7 млрд.
Пока импорт больше экспорт, поэтому президент Путин поставил задание по прошествии 4-х лет достичь самообеспечения по ключевым видами продовольствия. Минсельхоз прогнозирует, что РФ станет нетто-экспортером в 2020-м году. Росстат не так давно уточнил информацию по урожаю, повысив его на 1 млн т зерна. По оценке экспертов службы, в отчетном периоде (июль 2017 — июнь 2018 годов) стране удалось собрать 135,393 млн т продукции, включая 85,9 млн т пшеницы.
Владимир Путин во время выступления в марта перед Федсобранием поздравил аграриев с достигнутым показателем, отметив превышение максимального показателя СССР, установленного в 1978-м году. Минсельхоз на это ответил пересмотром прогноза экспорта. Глава ведомства сообщил журналистам, что потенциал России может достигнуть 50 млн т.
По информации ведомства, с 1 июля 2017 года Россия произвела поставку почти 33,55 млн т зерна, превысив показатели предыдущего периода на 39,7%. В Минсельхозе считают, что имеющийся комплекс мер поддержки позволит к 2025-му довести объем до 150 млн т, тогда как экспорт составил 60 млн т.
Пока импорт больше экспорт, поэтому президент Путин поставил задание по прошествии 4-х лет достичь самообеспечения по ключевым видами продовольствия. Минсельхоз прогнозирует, что РФ станет нетто-экспортером в 2020-м году. Росстат не так давно уточнил информацию по урожаю, повысив его на 1 млн т зерна. По оценке экспертов службы, в отчетном периоде (июль 2017 — июнь 2018 годов) стране удалось собрать 135,393 млн т продукции, включая 85,9 млн т пшеницы.
Владимир Путин во время выступления в марта перед Федсобранием поздравил аграриев с достигнутым показателем, отметив превышение максимального показателя СССР, установленного в 1978-м году. Минсельхоз на это ответил пересмотром прогноза экспорта. Глава ведомства сообщил журналистам, что потенциал России может достигнуть 50 млн т.
По информации ведомства, с 1 июля 2017 года Россия произвела поставку почти 33,55 млн т зерна, превысив показатели предыдущего периода на 39,7%. В Минсельхозе считают, что имеющийся комплекс мер поддержки позволит к 2025-му довести объем до 150 млн т, тогда как экспорт составил 60 млн т.
Автор: Валерий Антонов