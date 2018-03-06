Skoda показала в Женеве газовый гибрид Vision X
Компания Skoda в рамках автомобильного салона в Женеве презентовала гибридное транспортное средство Vision X с газовым сегментом двигателя. Машина также получила современный дизайн и расширенную цветовую гамму.
Кроссовер с газовым мотором и дополнительным электрическим силовым агрегатом. На концепте, который показали в Женеве, установили принципиально новый обвес, визуально напоминающий дизайнерские решения на Volkswagen T-Roc. Основным отличием стала решетка радиатора автомобиля, которая разместилась в нижней части переднего бампера.
В салоне транспортное средство получило массу обновлений, среди которых стоит выделить руль на две спицы, расположенный относительно низко. Под ним располагаются несколько прозрачных переключателей для базовых функций автомобиля. На торпеде кроссовера разместился большой дисплей, посредством которого можно отслеживать работу гибридного мотора и других систем.
Мощность газовой части силового агрегата будет составлять 130 лошадиных сил. Еще 30 лошадиных сил будут получены от электрического мотора. Его система применит для разгона и перехода на пониженные обороты. Транспортное средство появится в продаже только к следующему году.
Кроссовер с газовым мотором и дополнительным электрическим силовым агрегатом. На концепте, который показали в Женеве, установили принципиально новый обвес, визуально напоминающий дизайнерские решения на Volkswagen T-Roc. Основным отличием стала решетка радиатора автомобиля, которая разместилась в нижней части переднего бампера.
В салоне транспортное средство получило массу обновлений, среди которых стоит выделить руль на две спицы, расположенный относительно низко. Под ним располагаются несколько прозрачных переключателей для базовых функций автомобиля. На торпеде кроссовера разместился большой дисплей, посредством которого можно отслеживать работу гибридного мотора и других систем.
Мощность газовой части силового агрегата будет составлять 130 лошадиных сил. Еще 30 лошадиных сил будут получены от электрического мотора. Его система применит для разгона и перехода на пониженные обороты. Транспортное средство появится в продаже только к следующему году.
Автор: Махов Артем