Volvo XC40 стал лучшим автомобилем года в Европе
Volvo XC40, презентованный прошлой осенью, стал лучшим автомобилем года в Европе. Бренд впервые завоевал почетное звание в престижном ежегодном конкурсе Car of the Year. Торжественная церемония награждения состоялась на Женевском автосалоне.
Конкурс COTY проводится 54-й раз, но за это время автоконцерн Volvo ни разу не был удостоен внимания. Жюри оценило старания разработчиков, поставив XC40 325 баллов. На второй и третьей позиции расположились Seat Ibiza и BMW 5-series, набравшие 242 и 226 очков соответственно. Остальные места журналисты распределили следующим образом: Kia Stinger (204 балла), Citroen C3 Aircross (171), Audi A8 (169), Alfa Romeo Stelvio (163).
Конкурс COTY проводится 54-й раз, но за это время автоконцерн Volvo ни разу не был удостоен внимания. Жюри оценило старания разработчиков, поставив XC40 325 баллов. На второй и третьей позиции расположились Seat Ibiza и BMW 5-series, набравшие 242 и 226 очков соответственно. Остальные места журналисты распределили следующим образом: Kia Stinger (204 балла), Citroen C3 Aircross (171), Audi A8 (169), Alfa Romeo Stelvio (163).
Автор: Джанабилова Татьяна П