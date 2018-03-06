В 2017 году хакеры похитили медсведения свыше 2 млн человек
Хакеры в 2017 году похитили медицинские данные свыше двух миллионов человек. Речь идет о пациентах по всему миру.
Для получения доступа к персональной информации хакерская атака предусматривала задействование вредоносного программного обеспечения, фальшивых телефонных звонков, sms-сообщений и электронных писем со специальными вложениями, а также подборов паролей от учетных данных.
В 56% случаев конфиденциальные сведения пациентов похищались из баз медучреждений. В 34% случаев объектами атаки становились непосредственно сами пользователи.
Согласно экспертным исследованиям, подобная конфиденциальная информация является очень востребованной на "черном рынке". При этом стоит она значительно дороже паспортных данных.
Для получения доступа к персональной информации хакерская атака предусматривала задействование вредоносного программного обеспечения, фальшивых телефонных звонков, sms-сообщений и электронных писем со специальными вложениями, а также подборов паролей от учетных данных.
В 56% случаев конфиденциальные сведения пациентов похищались из баз медучреждений. В 34% случаев объектами атаки становились непосредственно сами пользователи.
Согласно экспертным исследованиям, подобная конфиденциальная информация является очень востребованной на "черном рынке". При этом стоит она значительно дороже паспортных данных.
Автор: Сёмина Виктория