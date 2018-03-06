СМИ: Певица Сати Казанова ждет ребенка
В СМИ появилась информация, что популярная певица Сати Казанова ждет ребенка. Внимательные журналисты предполагают, что бывшая участница музыкального коллектива «Фабрика» находится на раннем сроке беременности.
Недавно Казанова вышла в свет в свободном наряде, который привлек внимание публики и стал поводом обсуждения ее возможного «интересного положения». Знаменитая исполнительница стала гостьей праздничного мероприятия, организацией которого занималась Оксана Федорова.
Сати Казанова пришла в сопровождении своего мужа фотографа из Италии Стефано Тиоццо. Артистка выбрала наряд, который, по мнению многих репортеров, скрывал округлившийся животик. В Eg.RU высказали предположение о ранних сроках беременности. Певица не стала подтверждать или опровергать подобные распространившиеся сведения об ожидании ребенка.
Напомним, после свадьбы Сати Казанова задумалась о наследниках.
Недавно Казанова вышла в свет в свободном наряде, который привлек внимание публики и стал поводом обсуждения ее возможного «интересного положения». Знаменитая исполнительница стала гостьей праздничного мероприятия, организацией которого занималась Оксана Федорова.
Сати Казанова пришла в сопровождении своего мужа фотографа из Италии Стефано Тиоццо. Артистка выбрала наряд, который, по мнению многих репортеров, скрывал округлившийся животик. В Eg.RU высказали предположение о ранних сроках беременности. Певица не стала подтверждать или опровергать подобные распространившиеся сведения об ожидании ребенка.
Напомним, после свадьбы Сати Казанова задумалась о наследниках.
Автор: Элана Ал-Лами