Специалисты рассказали, смартфоны каких компаний на самом деле покупают в России
Специалисты рассказали, какие смартфоны покупают в России на самом деле. По словам рекламных экспертов, самым популярным брендом в РФ является Xiaomi.
Многочисленные рекламные ролики гласят, что лидерство в продажах смартфонов во всем мире делят между собой компании Apple и Samsung. На самом деле, на рынке все обстоит иначе. По словам специалистов, реальным лидером в России является бренд Xiaomi, который имеет примерно 20 процентов от всех продаж в стране.
Второе место в рейтинге 4pda действительно досталось компании Samsung, чья доля на рынке составляет примерно 16 процентов. Apple составляет менее чем одну десятую в российских продажах. Специалисты отмечают, что причиной низкой популярности бренда в РФ является высокая стоимость гаджетов. Люди предпочитают подержанные устройства, ввиду чего рынок фактически не пополняется.
Среди известных брендов наименьшая доля рынка в России имеется у Nokia. Только два процента владельцев смартфонов отдают предпочтение данной компании. По словам экспертов, половина из них пользуется старыми моделями, которые отличались долговечностью и прочностью.
Многочисленные рекламные ролики гласят, что лидерство в продажах смартфонов во всем мире делят между собой компании Apple и Samsung. На самом деле, на рынке все обстоит иначе. По словам специалистов, реальным лидером в России является бренд Xiaomi, который имеет примерно 20 процентов от всех продаж в стране.
Второе место в рейтинге 4pda действительно досталось компании Samsung, чья доля на рынке составляет примерно 16 процентов. Apple составляет менее чем одну десятую в российских продажах. Специалисты отмечают, что причиной низкой популярности бренда в РФ является высокая стоимость гаджетов. Люди предпочитают подержанные устройства, ввиду чего рынок фактически не пополняется.
Среди известных брендов наименьшая доля рынка в России имеется у Nokia. Только два процента владельцев смартфонов отдают предпочтение данной компании. По словам экспертов, половина из них пользуется старыми моделями, которые отличались долговечностью и прочностью.
Автор: Махов Артем