Медики: Валерий Гаркалин находится в состоянии средней тяжести
Актер и народный артист 63-летний Валерий Гаркалин по-прежнему находится в больнице. Его состояние можно описать, как средне тяжелое. Сведения предоставили медики из НИИ имени Склифосовского.
«Сейчас пациент переведен в общую реанимацию отделения острых эндотоксикозов. Вечером при замере температуры показатель был на уровне 37 градусов, к утру – 36,6», - говорится в сообщении
Напомним, Гаркалин попал в больницу прямо с гастролей.
«Сейчас пациент переведен в общую реанимацию отделения острых эндотоксикозов. Вечером при замере температуры показатель был на уровне 37 градусов, к утру – 36,6», - говорится в сообщении
Напомним, Гаркалин попал в больницу прямо с гастролей.
Автор: Джанабилова Татьяна П