Аналитики оценили шансы россиян на выживание в экономическом кризисе
Аналитики академии РАНХиГС провели исследования по оценке шансов выживания россиян в условиях экономического кризиса. Как выяснилось, у 40% населения РФ нет средств для адаптации к напряженной ситуации в стране.
В категорию риска входят жители сел и небольших городов, пенсионеры, люди, не имеющие высшего образования, рядовые рабочие и безработные. По мнению экспертов, в случае ухудшения экономического положения в России, благосостояние этих граждан продолжит падать.
Выходом из кризиса могут стать сбережения, доходы от сдачи в аренду дополнительного жилья, социальные связи и переквалификация. Однако, как показало исследование, лишь 20% из всех россиян пользуются перечисленными ресурсами полноценно. В данную категорию входят жители мегаполисов и средних городов, руководящие работники, высококвалифицированные специалисты и люди с высшим образованием. Из них у 68% благосостояние даже в условиях кризиса в экономике остается стабильным, а у 31% оно несколько улучшилось.
Ранее аналитики рассказали о предметах беспокойства россиян.
В категорию риска входят жители сел и небольших городов, пенсионеры, люди, не имеющие высшего образования, рядовые рабочие и безработные. По мнению экспертов, в случае ухудшения экономического положения в России, благосостояние этих граждан продолжит падать.
Выходом из кризиса могут стать сбережения, доходы от сдачи в аренду дополнительного жилья, социальные связи и переквалификация. Однако, как показало исследование, лишь 20% из всех россиян пользуются перечисленными ресурсами полноценно. В данную категорию входят жители мегаполисов и средних городов, руководящие работники, высококвалифицированные специалисты и люди с высшим образованием. Из них у 68% благосостояние даже в условиях кризиса в экономике остается стабильным, а у 31% оно несколько улучшилось.
Ранее аналитики рассказали о предметах беспокойства россиян.
Автор: Ева Вит