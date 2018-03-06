На трассе Самара-Оренбург иномарка слетела с дороги
На трассе сообщением «Самара – Оренбург» иномарка вылетела в кювет в результате ДТП. Инцидент произошел вчера, 5 марта, на 258 км автодороги.
По имеющимся данным, за рулем Mitsubishi пребывал водитель 1988 года рождения. Он по неустановленным причинам потерял контроль над своим транспортным средством, в результате чего легковушка съехала с дороги.
После аварии водитель и пассажир автомобиля обращались к медикам за помощью. Травмы оказались незначительными, поэтому после осмотра врачи отпустили пострадавших домой. Получила ли повреждение иномарка, не сообщается.
По имеющимся данным, за рулем Mitsubishi пребывал водитель 1988 года рождения. Он по неустановленным причинам потерял контроль над своим транспортным средством, в результате чего легковушка съехала с дороги.
После аварии водитель и пассажир автомобиля обращались к медикам за помощью. Травмы оказались незначительными, поэтому после осмотра врачи отпустили пострадавших домой. Получила ли повреждение иномарка, не сообщается.
Автор: Валерия Орлова