В России запретят посещать кино без паспорта
Кассиры вместе с контролерами театров РФ получат право провести проверку паспорта у приходящих зрителей. Комиссия одобрила внесение поправки в закон касательно защиты детей от информации, способной нанести вред их здоровью.
На представлениях и кинофильмах для детей появляться можно будет без паспорта. Провести проверку документа могут не только кассиры, но и контролеры на входе. Поправки в законодательный акт были созданы Минкультуры. Они реализуют запрет демонстрации перед детскими сеансами трейлеров кинолент, маркированных отметкой «18+».
Часть норм разработчиков была смягчена. Кинотеатры с картинами «для взрослых» были обязаны располагаться на удалении не менее 100 м от детских организаций, однако теперь это расстояние уменьшили до 50 м. Последний пункт правок запрещает распространять продукцию, запрещенную для ознакомления детьми в радиусе 100 м от организаций, предназначенных для детей. Как отмечают специалисты, реализовать предпочтение на практике почти невозможно. В пояснительной записке к проекту отмечается, что применительно к театрам в крупных городах, запрет вызывает необходимость снятия большей части постановок, которые пока идут в течение многих лет. При этом многие театры размещаются поблизости от детских учреждений.
На представлениях и кинофильмах для детей появляться можно будет без паспорта. Провести проверку документа могут не только кассиры, но и контролеры на входе. Поправки в законодательный акт были созданы Минкультуры. Они реализуют запрет демонстрации перед детскими сеансами трейлеров кинолент, маркированных отметкой «18+».
Часть норм разработчиков была смягчена. Кинотеатры с картинами «для взрослых» были обязаны располагаться на удалении не менее 100 м от детских организаций, однако теперь это расстояние уменьшили до 50 м. Последний пункт правок запрещает распространять продукцию, запрещенную для ознакомления детьми в радиусе 100 м от организаций, предназначенных для детей. Как отмечают специалисты, реализовать предпочтение на практике почти невозможно. В пояснительной записке к проекту отмечается, что применительно к театрам в крупных городах, запрет вызывает необходимость снятия большей части постановок, которые пока идут в течение многих лет. При этом многие театры размещаются поблизости от детских учреждений.
Автор: Валерий Антонов