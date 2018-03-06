Виктория Бэкхем «промахнулась» с нижним бельем под водолазкой
Недавно представленное в Сети фото Виктории Бэкхем вызвало удивленную реакцию интернет-пользователей. На снимке известный модельер «явно промахнулась» с выбором нижнего белья, надетого под водолазку.
Так, интернет-пользователи пришли в недоумение от просвечивающегося нижнего белья под темной водолазкой. При этом сам бюстгальтер, выбранный Бэкхем для нового образа, оказался белого цвета. Ранее модельер также шокировала поклонников своей сексуальной откровенностью, несмотря на выбор строгих нардов. Так, под облегающую водолазку или блузку она могла просто не надевать бюстгальтер. При этом ее торчащие соски под одеждой оказывались хорошо заметными.
Бэкхем одевалась подобным образом не только для фотосессии, но и выходила в таком виде в свет.Тем не менее, многие поклонники модельера отмечали, что предпочитаемый ею стиль «не кажется вульгарным», а смотрится очень привлекательным.
Так, интернет-пользователи пришли в недоумение от просвечивающегося нижнего белья под темной водолазкой. При этом сам бюстгальтер, выбранный Бэкхем для нового образа, оказался белого цвета. Ранее модельер также шокировала поклонников своей сексуальной откровенностью, несмотря на выбор строгих нардов. Так, под облегающую водолазку или блузку она могла просто не надевать бюстгальтер. При этом ее торчащие соски под одеждой оказывались хорошо заметными.
Бэкхем одевалась подобным образом не только для фотосессии, но и выходила в таком виде в свет.Тем не менее, многие поклонники модельера отмечали, что предпочитаемый ею стиль «не кажется вульгарным», а смотрится очень привлекательным.
Автор: Сёмина Виктория