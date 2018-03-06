В Уфе в ДТП пострадали женщина с ребенком
В Уфе в прошедший понедельник, 5 марта, произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина и маленький ребенок. Инцидент был зафиксирован на пересечении улиц Заки Валиди и Гоголя. Об этом сообщили пользователи группы «Дорожный патруль» в соцсети «ВКонтакте».
По имеющимся данным, автоледи, находящаяся за рулем Citroen C2, осуществляла движение по улице Заки Валиди в сторону Телецентра. В это время налево на улицу Гоголя поворачивал НефАЗ. Не сумев вовремя нажать на тормоз, легковушка протаранила автобус.
В результате пострадали женщина и ребенок, находящиеся в Citroen C2. Об их состоянии здоровья ничего не сообщается. Подробности случившегося выясняются.
По имеющимся данным, автоледи, находящаяся за рулем Citroen C2, осуществляла движение по улице Заки Валиди в сторону Телецентра. В это время налево на улицу Гоголя поворачивал НефАЗ. Не сумев вовремя нажать на тормоз, легковушка протаранила автобус.
В результате пострадали женщина и ребенок, находящиеся в Citroen C2. Об их состоянии здоровья ничего не сообщается. Подробности случившегося выясняются.
Автор: Валерия Орлова