В Ульяновске снегоуборщик задавил девочку 9 лет во дворе дома
Снегоуборщик 6 марта задавил девочку 9 лет во дворе домостроения в Ульяновске. Информация предоставлена на портале регионального УГИБДД.
ДТП случилось 5 марта при движении трактора «Беларус» задним ходом. Пострадавшую доставили в медучреждение. Известно, что у водителя 36-летний стаж управления транспортным средством.
На момент возникновения аварийной ситуации он был в трезвом состоянии. Трактор применялся для уборки снега. Очевидцы отметили, что у девочки сломаны ноги.
ДТП случилось 5 марта при движении трактора «Беларус» задним ходом. Пострадавшую доставили в медучреждение. Известно, что у водителя 36-летний стаж управления транспортным средством.
На момент возникновения аварийной ситуации он был в трезвом состоянии. Трактор применялся для уборки снега. Очевидцы отметили, что у девочки сломаны ноги.
Автор: Валерий Антонов