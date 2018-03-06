Дмитренко называет Рапунцель "бегемотом"
Экс-участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко опубликовал новую фотографию с беременной супругой Ольгой Рапунцель. В подписи к нему он называл мать будущего первенца «бегемотом».
«Единственное настоящее богатство для нас с любимой это Семья!!! Бегемотик, Люблю Тебя!» - написал Дмитренко на своей странице в соцсети.
На фото муж и жена выглядят счастливыми. Рапунцель осталось совсем не долго быть «в положении». Отметим, что на время пара покинула телепроект «Дом-2», чтобы подготовиться к родам. По словам Дмитренко, после появления малыша на свет семья планирует вернуться на съёмочную площадку.
Подписчики отметили, что звездная пара выглядит очень счастливой. Они пожелали Ольге Рапунцель удачных родов.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что во время драки на «Доме-2» Алене Рапунцель, сестре знаменитости, вырвали клок волос.
«Единственное настоящее богатство для нас с любимой это Семья!!! Бегемотик, Люблю Тебя!» - написал Дмитренко на своей странице в соцсети.
На фото муж и жена выглядят счастливыми. Рапунцель осталось совсем не долго быть «в положении». Отметим, что на время пара покинула телепроект «Дом-2», чтобы подготовиться к родам. По словам Дмитренко, после появления малыша на свет семья планирует вернуться на съёмочную площадку.
Подписчики отметили, что звездная пара выглядит очень счастливой. Они пожелали Ольге Рапунцель удачных родов.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что во время драки на «Доме-2» Алене Рапунцель, сестре знаменитости, вырвали клок волос.
Автор: Валерия Орлова