Алексей Воробьев снимет полуобнаженных девушек в своем новом клипе
Алексей Воробьев задействует полуобнаженных девушек для своего нового музыкального клипа «Я хочу любви». Фанатам такая идея не пришлась по душе, и они поспешили раскритиковать ее в своих комментариях в Сети.
Анонс своего видеоклипа исполнитель представил на всеобщее обозрение поклонников в Instagram. При этом их реакция оказалась негативной. Так, по мнению многих, ролик получился «слишком откровенным», а девушки выглядят развратно в своем нижнем белье.
Также многие подписчики отметили в своих комментариях к ролику, что их раздражает желание Воробьева «пойти по проторенному пути» и, подобно другим исполнителям, пытаться привлечь внимание публики к своей песне с помощью откровенных эротических сцен.
Анонс своего видеоклипа исполнитель представил на всеобщее обозрение поклонников в Instagram. При этом их реакция оказалась негативной. Так, по мнению многих, ролик получился «слишком откровенным», а девушки выглядят развратно в своем нижнем белье.
Также многие подписчики отметили в своих комментариях к ролику, что их раздражает желание Воробьева «пойти по проторенному пути» и, подобно другим исполнителям, пытаться привлечь внимание публики к своей песне с помощью откровенных эротических сцен.
Автор: Сёмина Виктория