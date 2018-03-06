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Появились новые подробности смерти туристов группы Дятлова
Радиолюбитель Валентин Дегтерев рассказал о новых подробностях по поводу смерти группы Дятлова. По его словам, некий мужчина, представившийся Вениамином, прошел тест на полиграфе, который подтвердил, что он действительно виделся с туристами и даже отвел их к поселению манси.

Появились новые подробности смерти туристов группы Дятлова


Мужчина рассказал, что служил в системе охраны Ураллага. Он следил за заключенными на севере Свердловской области рядом с поселком Вижай. По его словам, лагерное начальство дало ему распоряжение сопроводить все участников группы Дятлова из одного пункта в другой. В Вижае в то время располагались лагеря особого режима. Несмотря на то, что у заключенных не было доступа к алкоголю и женщинам, их приняли весьма радушно.

«Если учитывать дневники девушек из группы Дятлова, никаких попыток склонить их к половой близости не было. После ночлега они продолжили путь, а на следующий день их объявили пропавшими без вести», - рассказал специалист. По его словам, далее в рассказе некоего Вениамина имеются определенные нестыковки.

По словам мужчины, он отвел участников группы Дятлова к жилищу манси по имени Андрей. Он действительно упоминается в материалах уголовного дела. В поселке на тот момент жили всего несколько человек. Это может говорить об их причастности к совершению убийств. Дегтерев отметил, что туристов могли убить жители поселка, которые незаконно добывали золото.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 10:44
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