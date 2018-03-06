Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.17 USD 57.10
Курс валют на 06.03.2018
exclusive / Наука / Важно

Ученые признали мат генетическим оружием
Ученые доказали, что мат – это генетическое оружие, влияющие на организм, как радиация. Информация появилась в издании «Лайф».

Ученые признали мат генетическим оружием


В Смоленске активно борются с нецензурными словами через социальную рекламу с лозунгами: «У не ругающихся людей организм моложе на 5-10 лет», «Дети культурных родителей вырастают красивыми и здоровыми». Ученые из Центра медицинской профилактики Астраханской области рассказали, что бранящийся человек словно перемещается в Чернобыль. Его организм начинает мутировать и вырождаться.

Исследователи доказали свою теорию во время опыта с семенами растений, подвергшихся нецензурному вербальному воздействия. Большинство ростков погибли, а выжившие имели генетические уродства. Эксперименты с людьми показали, что маты приводят к ранней старости, ухудшению общего состояния здоровья, развитию заболеваний.

Ученые уверены, что браные слова, как пассивное курение, влияют на окружающих и могут убить. Негативная атмосфера меняет гормональный фон, поэтому лучше избегать подобных выражений и пропускать мимо ушей услышанные маты.

Ранее сообщалось, что страх передается генетически.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:40
Читайте также
Госпиталь Вишневского преуспел в пластической
В Генштабе Украины сообщили о возможности старта
Forbes назвал самых богатых людей мира по итогам
Великобритания поддержала продление санкций
Путин не исключил, что роботы могут заменить
Порошенко продлил санкции против четырех банков
Порошенко назвал санкции против России
Эксперт оценил заявление о завершении газового
Украина возглавила список импортёров крымской
Глава госпиталя Вишневского генерал Есипов
В Новосибирскую область на мартовские праздники
Сатановский призвал не верить заявлениям Пенса
Добавление комментария
Последние новости
06.03, 23:20 Новые утечки намекают на скорый дебют Call of Duty:
06.03, 23:00 Lexus показал свой новый компактный кроссовер UX
06.03, 22:38 Учеными доказано нарушение законов физики в черных дырах
06.03, 22:18 У Филиппа Киркорова «нашёлся» родной брат
06.03, 22:00 Ученые рассказали, когда растает вся вечная мерзлота в
06.03, 21:46 В России Caviar разработала дизайн iPhone с ядерной
06.03, 21:30 Модель Мария Лиман порадовала фанатов обнаженной грудью
06.03, 21:18 Госпиталь Вишневского преуспел в пластической хирургии и
06.03, 21:04 BMW представила четырехдверную версию возрожденной
06.03, 21:00 Киберслизень с искусственным интеллектом поможет понять
06.03, 20:49 Житель Владикавказа убил отца-ветерана
06.03, 20:26 Экс-участница «Дома-2» и певица Алена Валенсия решили
06.03, 20:21 Эксперты рассказали об уязвимости для взлома любого
06.03, 20:06 В Генштабе Украины сообщили о возможности старта новой
06.03, 20:00 Внедорожник DW Hower H5 с усиленной системой
06.03, 19:53 Два 13-летних мальчика разыскиваются в Вологде
06.03, 19:51 Forbes назвал самых богатых людей мира по итогам 2017
06.03, 19:49 Сбитый кортежем Порошенко пенсионер взял вину на себя
06.03, 19:46 В Чебоксарах пенсионерка забрала из садика чужую
06.03, 19:35 Найдена главная причина развития особо опасного рака