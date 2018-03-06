Ученые признали мат генетическим оружием
Ученые доказали, что мат – это генетическое оружие, влияющие на организм, как радиация. Информация появилась в издании «Лайф».
В Смоленске активно борются с нецензурными словами через социальную рекламу с лозунгами: «У не ругающихся людей организм моложе на 5-10 лет», «Дети культурных родителей вырастают красивыми и здоровыми». Ученые из Центра медицинской профилактики Астраханской области рассказали, что бранящийся человек словно перемещается в Чернобыль. Его организм начинает мутировать и вырождаться.
Исследователи доказали свою теорию во время опыта с семенами растений, подвергшихся нецензурному вербальному воздействия. Большинство ростков погибли, а выжившие имели генетические уродства. Эксперименты с людьми показали, что маты приводят к ранней старости, ухудшению общего состояния здоровья, развитию заболеваний.
Ученые уверены, что браные слова, как пассивное курение, влияют на окружающих и могут убить. Негативная атмосфера меняет гормональный фон, поэтому лучше избегать подобных выражений и пропускать мимо ушей услышанные маты.
Ранее сообщалось, что страх передается генетически.
В Смоленске активно борются с нецензурными словами через социальную рекламу с лозунгами: «У не ругающихся людей организм моложе на 5-10 лет», «Дети культурных родителей вырастают красивыми и здоровыми». Ученые из Центра медицинской профилактики Астраханской области рассказали, что бранящийся человек словно перемещается в Чернобыль. Его организм начинает мутировать и вырождаться.
Исследователи доказали свою теорию во время опыта с семенами растений, подвергшихся нецензурному вербальному воздействия. Большинство ростков погибли, а выжившие имели генетические уродства. Эксперименты с людьми показали, что маты приводят к ранней старости, ухудшению общего состояния здоровья, развитию заболеваний.
Ученые уверены, что браные слова, как пассивное курение, влияют на окружающих и могут убить. Негативная атмосфера меняет гормональный фон, поэтому лучше избегать подобных выражений и пропускать мимо ушей услышанные маты.
Ранее сообщалось, что страх передается генетически.
Автор: Джанабилова Татьяна П