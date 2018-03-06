В Башкирии женщина топором разбила автомобиль во время попытки эвакуации
В Башкирии на видео сняли, как женщина при помощи топора разбила авто, которое намеревались эвакуировать. В интернете распространяется соответствующий ролик.
Женщина-водитель разбила автомобиля марки Matiz на улице Ибрагимова. Она разбивает панель и стекла при помощи топора.
Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что недалеко плакал маленький сын героини видео, выступившей против эвакуации достаточно радикально. Отмечается, что женщина могла находиться в нетрезвом состоянии.
Женщина-водитель разбила автомобиля марки Matiz на улице Ибрагимова. Она разбивает панель и стекла при помощи топора.
Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что недалеко плакал маленький сын героини видео, выступившей против эвакуации достаточно радикально. Отмечается, что женщина могла находиться в нетрезвом состоянии.
Автор: Валерий Антонов