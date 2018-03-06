Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.17 USD 57.10
Курс валют на 06.03.2018
exclusive / Авто

Внедорожник DW Hower H5 с усиленной системой безопасности доступен для заказа в России
Дилеры ООО «Чайна Автомаркет» объявили старт предварительных заказов на внедорожник DW Hower H5. В продажу автомобиль с 2,0-литровым бензиновым турбоагрегатом и усиленной системой безопасности поступит на рынок России 9 марта.

Внедорожник DW Hower H5 с усиленной системой безопасности доступен для заказа в России


Установленный в DW Hower H5 двигатель от Mitsubishi работает в паре с 6-ступенчатой МКПП и с раздаточной коробкой Borg Warner, обеспечивающей в случае необходимости понижение передачи и подключение переднего моста. Разработчикам удалось за счет установки крупных 18-дюймовых колес увеличить дорожный просвет внедорожника до 1775 мм, а благодаря переработанному бамперу улучшить показатель проходимости. Безопасность DW Hower H5 усиливает технология курсовой устойчивости ESC Bosch девятой версии, а управление автомобилем при подъеме в гору и спуске облегчают электронные ассистенты: HAC и HDC соответственно, а также установленные на заднем бампере датчики парковки.

DW Hower H5 предлагается в трех комплектациях: «Сити» по цене от 1219000 рублей, «Комфорт» - от 1349000 рублей и топ-вариант «Люкс» - от 1499000 рублей с кожаной обивкой и семью подушками безопасности. Заказать автомобиль можно в российском представительстве «Чайна Автомаркет» уже сейчас, а в продаже он появится 9 марта.

Автор: Ева Вит
Сегодня, 20:00
Читайте также
Госпиталь Вишневского преуспел в пластической
В Генштабе Украины сообщили о возможности старта
Forbes назвал самых богатых людей мира по итогам
Великобритания поддержала продление санкций
Путин не исключил, что роботы могут заменить
Порошенко продлил санкции против четырех банков
Порошенко назвал санкции против России
Эксперт оценил заявление о завершении газового
Украина возглавила список импортёров крымской
Глава госпиталя Вишневского генерал Есипов
В Новосибирскую область на мартовские праздники
Сатановский призвал не верить заявлениям Пенса
Добавление комментария
Последние новости
06.03, 23:20 Новые утечки намекают на скорый дебют Call of Duty:
06.03, 23:00 Lexus показал свой новый компактный кроссовер UX
06.03, 22:38 Учеными доказано нарушение законов физики в черных дырах
06.03, 22:18 У Филиппа Киркорова «нашёлся» родной брат
06.03, 22:00 Ученые рассказали, когда растает вся вечная мерзлота в
06.03, 21:46 В России Caviar разработала дизайн iPhone с ядерной
06.03, 21:30 Модель Мария Лиман порадовала фанатов обнаженной грудью
06.03, 21:18 Госпиталь Вишневского преуспел в пластической хирургии и
06.03, 21:04 BMW представила четырехдверную версию возрожденной
06.03, 21:00 Киберслизень с искусственным интеллектом поможет понять
06.03, 20:49 Житель Владикавказа убил отца-ветерана
06.03, 20:26 Экс-участница «Дома-2» и певица Алена Валенсия решили
06.03, 20:21 Эксперты рассказали об уязвимости для взлома любого
06.03, 20:06 В Генштабе Украины сообщили о возможности старта новой
06.03, 20:00 Внедорожник DW Hower H5 с усиленной системой
06.03, 19:53 Два 13-летних мальчика разыскиваются в Вологде
06.03, 19:51 Forbes назвал самых богатых людей мира по итогам 2017
06.03, 19:49 Сбитый кортежем Порошенко пенсионер взял вину на себя
06.03, 19:46 В Чебоксарах пенсионерка забрала из садика чужую
06.03, 19:35 Найдена главная причина развития особо опасного рака