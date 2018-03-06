Внедорожник DW Hower H5 с усиленной системой безопасности доступен для заказа в России
Дилеры ООО «Чайна Автомаркет» объявили старт предварительных заказов на внедорожник DW Hower H5. В продажу автомобиль с 2,0-литровым бензиновым турбоагрегатом и усиленной системой безопасности поступит на рынок России 9 марта.
Установленный в DW Hower H5 двигатель от Mitsubishi работает в паре с 6-ступенчатой МКПП и с раздаточной коробкой Borg Warner, обеспечивающей в случае необходимости понижение передачи и подключение переднего моста. Разработчикам удалось за счет установки крупных 18-дюймовых колес увеличить дорожный просвет внедорожника до 1775 мм, а благодаря переработанному бамперу улучшить показатель проходимости. Безопасность DW Hower H5 усиливает технология курсовой устойчивости ESC Bosch девятой версии, а управление автомобилем при подъеме в гору и спуске облегчают электронные ассистенты: HAC и HDC соответственно, а также установленные на заднем бампере датчики парковки.
DW Hower H5 предлагается в трех комплектациях: «Сити» по цене от 1219000 рублей, «Комфорт» - от 1349000 рублей и топ-вариант «Люкс» - от 1499000 рублей с кожаной обивкой и семью подушками безопасности. Заказать автомобиль можно в российском представительстве «Чайна Автомаркет» уже сейчас, а в продаже он появится 9 марта.
Установленный в DW Hower H5 двигатель от Mitsubishi работает в паре с 6-ступенчатой МКПП и с раздаточной коробкой Borg Warner, обеспечивающей в случае необходимости понижение передачи и подключение переднего моста. Разработчикам удалось за счет установки крупных 18-дюймовых колес увеличить дорожный просвет внедорожника до 1775 мм, а благодаря переработанному бамперу улучшить показатель проходимости. Безопасность DW Hower H5 усиливает технология курсовой устойчивости ESC Bosch девятой версии, а управление автомобилем при подъеме в гору и спуске облегчают электронные ассистенты: HAC и HDC соответственно, а также установленные на заднем бампере датчики парковки.
DW Hower H5 предлагается в трех комплектациях: «Сити» по цене от 1219000 рублей, «Комфорт» - от 1349000 рублей и топ-вариант «Люкс» - от 1499000 рублей с кожаной обивкой и семью подушками безопасности. Заказать автомобиль можно в российском представительстве «Чайна Автомаркет» уже сейчас, а в продаже он появится 9 марта.
Автор: Ева Вит