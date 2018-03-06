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Чешский астроном получил премию за снимок авто Илона Маска в космосе
Чешский астроном получил премию за фотографию автомобиля Илона Маска, запущенного в космос. По словам специалиста, ему удалось не только сделать снимок, но и отследить процесс изменения скорости транспортного средства в условиях невесомости.

Чешский астроном получил премию за снимок авто Илона Маска в космосе


Автомобиль Tesla Roadster отправили в космос 10 февраля. По словам Маска, транспортное средство запустили в сторону Марса посредством носителя Falcon Heavy, который в будущем будет применяться для доставки оборудования на Красную планету. Специалист отметил, что был готов к проблемам при старте, но все прошло стабильно. Одну из ступеней носителя удалось посадить на специальную плавучую платформу.

На снимке чешского астронома автомобиль вылетает с земной орбиты, отправляясь в длительное путешествие в космос. Визуально он напоминает «вишенку на торте», которая только слегка заметна на фоне Земли. По словам специалиста, он также получил замеры нелинейного изменения скорости объекта, в будущем дающие возможность провести более тщательные расчеты перед запуском миссии на Марс.

Falcon Heavy принадлежит к семейству ракет Falcon, разработанных компанией SpaceX под руководством Илона Маска. Для отправки носителя на орбиту изобретатель предоставил собственный прототип родстера Tesla.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 12:30
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