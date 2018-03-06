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exclusive / Шоу-бизнес

Певца Шуру после операции проверили на педикулез
Известного российского певца Шуру после операции проверили на педикулёз. Отмечается, что уже более двух месяцев лечится в одной из курганских больниц. Там он восстанавливается после сложнейшего хирургического вмешательства, которое осуществлялось на тазобедренном суставе.

Певца Шуру после операции проверили на педикулез


По словам самого Шуры, больница стала для него буквально вторым домом. Артист благодарен медицинскому персоналу, благодаря которому за месяц ему удалось встать на ноги. Долгое время Шура никому не говорил, насколько трудно певицу дается каждый шаг. Несмотря на болезнь, он продолжал выходить на сцену, преодолевая сильную боль. Перед выступлением артистку кололи обезболивающие, но их хватало на короткий период времени. Врачи долго настаивали на операции, но Шура решился на это не сразу.

Сейчас медики радуются, что российский исполнитель идет на поправку. Его даже проверили на педикулёз, чего он совершенно не боялся.

Сейчас Шура мечтает поскорее вернуться на сцену. Уже в марте вместе со звездами 90-х годов он планирует отправиться большой гастрольный тур.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:29
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