Водители положительно оценили плавность езды Hyundai Genesis G90
Водители положительно оценили плавность езды премиального автомобиля Hyundai Genesis G90, прошедшего тесты. Комфортную поездку производители обеспечили за счет шин Bridgestone Blizzak размером в 19 дюймов.
Hyundai Genesis G90 демонстрирует хорошую тягу, напоминая Lexus LS в ранней генерации. Шасси на дороге ведет себя мягко за счет новых драйверов. Под капотом модели стоит турбированный силовой агрегат V6 объемом на 2,5 литра. Пару мотору составляет 8-АКПП. Салон впечатлил водителей и получил звание «идеального».
Наружные панельные зазоры в Hyundai Genesis G90 ведут себя несогласованно, выравнивая ширину в зависимости от местонахождения. Говоря простым языком, пространство между дверью, крылом и капотом больше, чем зазор на стыке с пассажирской стороны. В комплектацию автомобиля входит мультимедийная система с экраном в 12,3 дюйма, круиз-контроль, сиденья с функцией охлаждения и подогрева.
Ранее в Сети засветился Hyundai i30 N.
Hyundai Genesis G90 демонстрирует хорошую тягу, напоминая Lexus LS в ранней генерации. Шасси на дороге ведет себя мягко за счет новых драйверов. Под капотом модели стоит турбированный силовой агрегат V6 объемом на 2,5 литра. Пару мотору составляет 8-АКПП. Салон впечатлил водителей и получил звание «идеального».
Наружные панельные зазоры в Hyundai Genesis G90 ведут себя несогласованно, выравнивая ширину в зависимости от местонахождения. Говоря простым языком, пространство между дверью, крылом и капотом больше, чем зазор на стыке с пассажирской стороны. В комплектацию автомобиля входит мультимедийная система с экраном в 12,3 дюйма, круиз-контроль, сиденья с функцией охлаждения и подогрева.
Ранее в Сети засветился Hyundai i30 N.
Автор: Джанабилова Татьяна П