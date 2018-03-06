Вышел бонусный эпизод Life is Strange: Before the Storm
Для PlayStation 4, Xbox One, а также PC Deck Nine и Square Enix объявлен специальный выпуск дополнительного эпизода Life is Strange: Before the Storm, названный Farewell. Согласно недавнему анонсу, здесь рассказывается история детской дружбы Хлои с Макс, показанных в первой части серии.
В приквеле Хлою озвучивала другая актриса, что произошло по причине забастовки в актерском составе. В данном эпизоде мы наблюдаем возвращение Эшли Бёрч. Компанию ей составила Ханна Телл, чьим голосом разговаривает персонаж Макс.
«С радостью предлагаем геймерам пройти Farewell. Возвращение Макс станет прекрасным вариантом интересного завершения сезона с предоставлением им возможности встретиться с героиней в последний раз,— отмечают создатели. —Мы, конечно, понимаем, что, несмотря на это, им не будет хватать Рейчел с Хлоей»
В приквеле Хлою озвучивала другая актриса, что произошло по причине забастовки в актерском составе. В данном эпизоде мы наблюдаем возвращение Эшли Бёрч. Компанию ей составила Ханна Телл, чьим голосом разговаривает персонаж Макс.
«С радостью предлагаем геймерам пройти Farewell. Возвращение Макс станет прекрасным вариантом интересного завершения сезона с предоставлением им возможности встретиться с героиней в последний раз,— отмечают создатели. —Мы, конечно, понимаем, что, несмотря на это, им не будет хватать Рейчел с Хлоей»
Автор: Сёмина Виктория