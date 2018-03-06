Лжеремонтник из Таганрога заработал более 5 млн рублей
В Таганроге лжеремонтник заработал свыше 5 млн рублей. Работники полиции определили личность местного жителя, который причастен к 20 преступлениям, получив от доверчивых горожан крупную сумму.
Как определили правоохранители, подозреваемый занимался распространением листовок с объявлениями. В них указывалось, что доступная плата позволит оказать услуги ремонта разной степени сложности для строений многих типов.
Получив предоплату от обратившихся к нему граждан, злоумышленник прекратил выходить на связь. Открыто уголовное дело по факту мошенничества.
Как определили правоохранители, подозреваемый занимался распространением листовок с объявлениями. В них указывалось, что доступная плата позволит оказать услуги ремонта разной степени сложности для строений многих типов.
Получив предоплату от обратившихся к нему граждан, злоумышленник прекратил выходить на связь. Открыто уголовное дело по факту мошенничества.
Автор: Валерий Антонов