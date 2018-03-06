Жителю Красноярского края дали 9 лет за расстрел людей после вечеринки
В Красноярском крае осудили мужчину, который после вечеринки расстрелял мужчину и нанес телесные повреждения девушке. По информации от местной прессы, злоумышленник получил 9 лет колонии строгого режима.
Инцидент произошел в поселке Туруханск в сентябре минувшего года. В одном из ночных заведений мужчина устроил драку с другим посетителем. После потасовки он пошел домой, где взял ружье с несколькими патронами. Придя к месту проживания оппонента, он начал угрожать его отцу и требовать, чтобы тот позвонил сыну. После того, как молодой человек не взял трубку, преступник застрелил его родственника.
После этого мужчина выстрелил в девушку, которая также находилась в доме. Она успела вовремя уклониться, ввиду чего получила незначительные травмы. Мужчина подумал, что избавился от свидетеля преступления, ввиду чего просто ушел домой. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, которым удалось задержать подозреваемого по месту жительства.
В ходе расследования удалось установить, что ранее подозреваемый не имел судимостей. Он подписал признательные показания, что отразилось и на решении суда. Изначально ему могло грозить до 15 лет тюрьмы.
Инцидент произошел в поселке Туруханск в сентябре минувшего года. В одном из ночных заведений мужчина устроил драку с другим посетителем. После потасовки он пошел домой, где взял ружье с несколькими патронами. Придя к месту проживания оппонента, он начал угрожать его отцу и требовать, чтобы тот позвонил сыну. После того, как молодой человек не взял трубку, преступник застрелил его родственника.
После этого мужчина выстрелил в девушку, которая также находилась в доме. Она успела вовремя уклониться, ввиду чего получила незначительные травмы. Мужчина подумал, что избавился от свидетеля преступления, ввиду чего просто ушел домой. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, которым удалось задержать подозреваемого по месту жительства.
В ходе расследования удалось установить, что ранее подозреваемый не имел судимостей. Он подписал признательные показания, что отразилось и на решении суда. Изначально ему могло грозить до 15 лет тюрьмы.
Автор: Махов Артем