Эксперты насчитали в России 2,1 млн дизельных автомобилей
По данным специалистов «АВТОСТАТа», в России насчитываются свыше 2,1 миллиона легковых автомобилей, под капотом у них находятся дизельные двигатели. Информация указана по состоянию на 1 января нынешнего года.
На долю таких транспортных средств приходится приблизительноло 5% от общего автопарка. Самым популярным является внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. По состоянию на начало года таких автомобилей в России насчитывалось 81,4 тысячи.
На 2 месте находится Toyota Land Cruiser с показателем 73,9 тысячи единиц. Тройку лидеров замыкает Mitsubishi Pajero с результатом 66,9 тысячи автомобилей. В первую пятерку также удалось попасть Toyota Hilux и Volkswagen Touareg: их показатели 63,3 тысячи единиц и 57,7 тысячи штук соответственно.
В топ-10 удалось попасть и внедорожнику Pajero Sport, пикапу L200, кроссоверу Hyundai Santa Fe, автомобилям SsangYong Kyron и KIA Sorento.
На долю таких транспортных средств приходится приблизительноло 5% от общего автопарка. Самым популярным является внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. По состоянию на начало года таких автомобилей в России насчитывалось 81,4 тысячи.
На 2 месте находится Toyota Land Cruiser с показателем 73,9 тысячи единиц. Тройку лидеров замыкает Mitsubishi Pajero с результатом 66,9 тысячи автомобилей. В первую пятерку также удалось попасть Toyota Hilux и Volkswagen Touareg: их показатели 63,3 тысячи единиц и 57,7 тысячи штук соответственно.
В топ-10 удалось попасть и внедорожнику Pajero Sport, пикапу L200, кроссоверу Hyundai Santa Fe, автомобилям SsangYong Kyron и KIA Sorento.
Автор: Валерия Орлова