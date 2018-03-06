В Instagram обнаружили новую скрытую функцию
В популярном приложении Instagram обнаружили новую скрытую функцию. Оказалось, пользователи могут снимать стилизованные портреты с размытым фоном или эффектом боке.
Согласно данным TechCrunch, в пакете приложений Android от Instagram (APK) спрятан значок портретного затвора для камеры Stories. Многие смартфоны, в том числе новые iPhone, по умолчанию включают в себя эту функцию.
Пользователи часто записывают контент с помощью камер In-app Stories в Instagram и Snapchat, которые предлагают расширенное редактирование и специальные эффекты. Instagram, похоже, готовится расширить свою коллекцию инноваций и выйти за пределы таких параметров, как Boomerang и Superzoom.
Ранее в Instagram обнаружили скрытую функцию, отвечающую за защиту конфиденциальности.
Согласно данным TechCrunch, в пакете приложений Android от Instagram (APK) спрятан значок портретного затвора для камеры Stories. Многие смартфоны, в том числе новые iPhone, по умолчанию включают в себя эту функцию.
Пользователи часто записывают контент с помощью камер In-app Stories в Instagram и Snapchat, которые предлагают расширенное редактирование и специальные эффекты. Instagram, похоже, готовится расширить свою коллекцию инноваций и выйти за пределы таких параметров, как Boomerang и Superzoom.
Ранее в Instagram обнаружили скрытую функцию, отвечающую за защиту конфиденциальности.
Автор: Джанабилова Татьяна П