В Подмосковье лишенная родительских прав на шестерых детей женщина не заметила смерти седьмого
В Подмосковье женщина, которая ранее была лишена прав на шестерых детей, не заметила, как умер ее 5-месячный малыш. В этот день женщина распивала спиртные напитки в бытовке со своим знакомым. На утро ребенок был уже мертв.
По имеющимся данным, женщину лишили родительских прав на шестерых детей, поскольку она страдает алкоголизмом. В октябре прошлого года на свет появился ее седьмой по счету ребенок, однако его не успели забрать органы опеки.
На этой неделе молодая мама приехала к своему знакомому, который проживает в Подмосковье, со своим 5-месячным сыном. Приятель проживал в бытовке. На какое-то время женщина забыла о своем маленьком сыне. Когда она проснулась утром, мальчик, лежащий в коляске, уже не дышал.
По факту случившегося проводится проверка. Тело ребенка отправлено на судмедэкспертизу.
По имеющимся данным, женщину лишили родительских прав на шестерых детей, поскольку она страдает алкоголизмом. В октябре прошлого года на свет появился ее седьмой по счету ребенок, однако его не успели забрать органы опеки.
На этой неделе молодая мама приехала к своему знакомому, который проживает в Подмосковье, со своим 5-месячным сыном. Приятель проживал в бытовке. На какое-то время женщина забыла о своем маленьком сыне. Когда она проснулась утром, мальчик, лежащий в коляске, уже не дышал.
По факту случившегося проводится проверка. Тело ребенка отправлено на судмедэкспертизу.
Автор: Валерия Орлова