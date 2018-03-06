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В Подмосковье лишенная родительских прав на шестерых детей женщина не заметила смерти седьмого
В Подмосковье женщина, которая ранее была лишена прав на шестерых детей, не заметила, как умер ее 5-месячный малыш. В этот день женщина распивала спиртные напитки в бытовке со своим знакомым. На утро ребенок был уже мертв.
В Подмосковье лишенная родительских прав на шестерых детей женщина не заметила смерти седьмого


По имеющимся данным, женщину лишили родительских прав на шестерых детей, поскольку она страдает алкоголизмом. В октябре прошлого года на свет появился ее седьмой по счету ребенок, однако его не успели забрать органы опеки.

На этой неделе молодая мама приехала к своему знакомому, который проживает в Подмосковье, со своим 5-месячным сыном. Приятель проживал в бытовке. На какое-то время женщина забыла о своем маленьком сыне. Когда она проснулась утром, мальчик, лежащий в коляске, уже не дышал.

По факту случившегося проводится проверка. Тело ребенка отправлено на судмедэкспертизу.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:02
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