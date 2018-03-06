Нюша показала глубокое декольте в Instagram
Нюша показала глубокое декольте на своем откровенном фотоснимке в Instagram. Так, на фотографии певица позирует в сексуальном наряде с ярким макияжем.
«Желаю вам сладких снов, мои дорогие», - написала Нюша, комментируя новое фото. Артистка также рассказала о церемонии вручения премий «Жара 2018», намекнув, что она могла и не состояться по причине возникновения множества препятствий.
Поклонники, в свою очередь, написали свое мнение в комментариях о новом образе любимой певицы. Многие отметили, что звезда «вовсе не смотрится вульгарно», а, напротив, выглядит очень женственно и привлекательно.
«Желаю вам сладких снов, мои дорогие», - написала Нюша, комментируя новое фото. Артистка также рассказала о церемонии вручения премий «Жара 2018», намекнув, что она могла и не состояться по причине возникновения множества препятствий.
Поклонники, в свою очередь, написали свое мнение в комментариях о новом образе любимой певицы. Многие отметили, что звезда «вовсе не смотрится вульгарно», а, напротив, выглядит очень женственно и привлекательно.
Автор: Сёмина Виктория