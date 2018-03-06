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Нюша показала глубокое декольте в Instagram
Нюша показала глубокое декольте на своем откровенном фотоснимке в Instagram. Так, на фотографии певица позирует в сексуальном наряде с ярким макияжем.

Нюша показала глубокое декольте в Instagram


«Желаю вам сладких снов, мои дорогие», - написала Нюша, комментируя новое фото. Артистка также рассказала о церемонии вручения премий «Жара 2018», намекнув, что она могла и не состояться по причине возникновения множества препятствий.

Поклонники, в свою очередь, написали свое мнение в комментариях о новом образе любимой певицы. Многие отметили, что звезда «вовсе не смотрится вульгарно», а, напротив, выглядит очень женственно и привлекательно.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 14:05
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