Разработчик колесного танка оценил его эффективность в борьбе с терроризмом
На основе бронированной колесной площадки «Бумеранг» планируется создать колесный танк. Боевая машина отличается большей эффективностью в борьбе с терроризмом, в отличие от танков на гусеничном ходу. Об этом сообщил глава направления предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» Сергей Суворов.
По словам Суворова, одним из применений шасси «Бумеранга» является разработка колесного танка. Различные подразделы будут обеспечены транспортным средством высокой мобильности. Как отметил собеседник агентства, боевая машина с колесами гражданской инфраструктуре, в особенности дорожному покрытию, причиняет меньше повреждений, чем гусеничная бронетехника.
Сергей Суворов в разговоре о том, как скоро будет создан танк «Бумеранг», напомнил, что в настоящее время в ООО «ВПК» проводятся подготовительные тестирования самой платформы. Когда завершатся госиспытания и будут приняты на вооружение армии России бронетранспортера и БМП на таком шасси, то инженерам компании предстоит сосредоточиться на создании новых транспортных средств, в число которых входит танк.
Как объяснил Александр Красовицкий, являющийся гендиректором ООО «ВПК», тестирования «Бумеранга» находятся на завершающем этапе. Управление танка может осуществляться дистанционно, а в будущем инженеры планируют разработать роботизированный комплекс.
По словам Суворова, одним из применений шасси «Бумеранга» является разработка колесного танка. Различные подразделы будут обеспечены транспортным средством высокой мобильности. Как отметил собеседник агентства, боевая машина с колесами гражданской инфраструктуре, в особенности дорожному покрытию, причиняет меньше повреждений, чем гусеничная бронетехника.
Сергей Суворов в разговоре о том, как скоро будет создан танк «Бумеранг», напомнил, что в настоящее время в ООО «ВПК» проводятся подготовительные тестирования самой платформы. Когда завершатся госиспытания и будут приняты на вооружение армии России бронетранспортера и БМП на таком шасси, то инженерам компании предстоит сосредоточиться на создании новых транспортных средств, в число которых входит танк.
Как объяснил Александр Красовицкий, являющийся гендиректором ООО «ВПК», тестирования «Бумеранга» находятся на завершающем этапе. Управление танка может осуществляться дистанционно, а в будущем инженеры планируют разработать роботизированный комплекс.
Автор: Элана Ал-Лами