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Meizu официально подтвердила дату анонса Meizu E3
Компания Meizu официально подтвердила дату релиза нового Meizu E3. По данным от концерна, аппарат будет показан 27 марта 2018 года.

Meizu официально подтвердила дату анонса Meizu E3


Смартфон получит дисплей на 5,99 дюйма с соотношением сторон 2 к 1. Экран будет иметь разрешение FHD+ и отдельный графический чип, рассчитанный на работу с трехмерным изображением. Среди негативных моментов стоит выделить довольно старый процессор Snapdragon 660, работающий с 4 и 6 гигабайтами оперативной памяти соответственно. Объем постоянного запоминающего устройства будет варьироваться от 32 до 128 гигабайт.

На новом девайсе установят порт USB Type C. Батарея смартфона получит функцию быстрой зарядки и объем в 3300 миллиампер часов. Сканер отпечатка пальца на Meizu E3 расположится на боковой стороне, как и у его ранней версии. Анонс новинки состоится в Пекине 21 марта, но презентацию решили перенести на неделю вперед. Стоимость устройства составит 284 и 315 долларов в зависимости от версии.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 14:22
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